В Энгельсе отметили юбилей Центра немецкой культуры
В Энгельсе отпраздновали 30-летие со дня образования Центра немецкой культуры.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, деятельность учреждения направлена на возрождение, сохранение и дальнейшее развитие культуры российских немцев.
В организации проходят языковые занятия, уроки музыкального и художественного творчества, работают «Народные самодеятельные коллективы»: фольклорный ансамбль «Wolga-Heimat», вокальный ансамбль «Veilchen», инструментальный ансамбль «Traum», а также творческие коллективы, объединения, кружки, клубы по интересам.
ИСТОЧНИК KP.RU