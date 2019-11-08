В Энгельсе отметили юбилей Центра немецкой культуры

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-08T16:27:45+03:00

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В Энгельсе отпраздновали 30-летие со дня образования Центра немецкой культуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, деятельность учреждения направлена на возрождение, сохранение и дальнейшее развитие культуры российских немцев.

В организации проходят языковые занятия, уроки музыкального и художественного творчества, работают «Народные самодеятельные коллективы»: фольклорный ансамбль «Wolga-Heimat», вокальный ансамбль «Veilchen», инструментальный ансамбль «Traum», а также творческие коллективы, объединения, кружки, клубы по интересам.

ИСТОЧНИК KP.RU