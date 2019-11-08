2019-11-08T15:20:04+03:00
Общество

В Саратовской области почти на 3% за год выросли цены на бензин

Как отметили в Минпроме, это средний показатель как для ПФО, так и для России
Ольга Симонова
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В Саратовской области розничные цены на бензин всех марок, по данным на 1 ноября, составили 43,86 рубля.

- По этому показателю наш регион на седьмом месте в ПФО и на 28-м — по России. Дешевле, чем в Саратовской области, бензин только в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области, а дороже — в Пензенской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской, Кировской областях, Удмуртской Республике и Пермском крае, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона.

АИ-92 в Саратовской области стоит 42,44 рубля, АИ-95 — 45,87, а это 11-е место в ПФО. По стоимости АИ-98 наш регион на десятом месте в ПФО — 51,64 рубля. Зато в Саратовской области очень дешевое, по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа, дизельное топливо — 44,89 рубля. Оно дешевле только в Татарстане.

Однако в 2018-м цена на бензин в области составляла 42,67. Таким образом, за год цена поднялась на 2,7%.

- Это средний показатель как для ПФО, так и для России, — отметили в Минпроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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