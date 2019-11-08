Кафедра конкурентного права СГЮА отмечает пятилетний юбилей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-08T14:29:19+03:00

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии состоялось торжественное заседание кафедры конкурентного права СГЮА, посвященное пятилетию со дня ее образования.

Участие в мероприятии приняли врио ректора академии Екатерина Ильгова, заведующая кафедрой конкурентного права, руководитель Саратовского УФАС Людмила Борисова, начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов, а также ученые и практики из НИУ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ПИУ РАНХиГС им. П.А. Столыпина и профессорско-преподавательский состав СГЮА.

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Кафедра конкурентного права СГЮА была создана в 2014 году как базовая кафедра Саратовского УФАС России, в 2017 году она получила статус учебной.

- Кафедра создавалась с глобальной задачей разъяснения студентам, магистрантам и аспирантам на начальном этапе учебного процесса требований действующего антимонопольного законодательства. Затем, в связи с расширением направлений деятельности, увеличением перечня преподаваемых дисциплин и объемов научно-исследовательской работы назрела необходимость перевода кафедры в статус учебной. На данном этапе кафедра конкурентного права СГЮА — это сплоченный коллектив талантливых преподавателей и единомышленников, который занимается подготовкой обучающихся в области конкурентного права. И сегодня благодаря поддержке руководства академии у кафедры есть все необходимое для плодотворной работы и дальнейшего эффективного развития, — рассказала заведующая кафедрой конкурентного права, руководитель Саратовского УФАС Людмила Борисова.

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В рамках торжественной части заседания начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов вручил благодарственное письмо от руководителя ФАС России Игоря Артемьева коллективу кафедры конкурентного права СГЮА за активное содействие в решении возложенных антимонопольным органом задач, а также благодарственное письмо за активное участие в работе научного учебно-методического совета образовательных организаций кафедр конкурентного права антимонопольного регулирования ФАС России врио ректора, доценту Екатерине Ильговой.

- Этот юбилей — очень ценное событие для всех нас, значимый шаг в большой работе, которую мы проводим совместно. Без конкуренции невозможно совершенствование правового государства. Достижение этой задачи — наша общая цель и работа. Студенты с дипломом такого авторитетного юридического вуза должны хорошо разбираться в разных отраслях права, в частности, конкурентного. И очень здорово, что кафедра конкурентного права СГЮА сегодня активно и результативно занимается всеми вопросами науки и образования, — подчеркнул представитель ФАС России Артем Молчанов.

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После заседания начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов провел открытую лекцию для студентов академии на тему «Антимонопольное регулирование в России на современном этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU