«Агростартап» для фермеров

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-08T13:09:09+03:00

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В областной праздник День работника сельского хозяйства принято подводить итоги. Ожидается, что в скором времени результаты станут выше благодаря существенной федеральной поддержке.

Инициативы поддерживаются

Так, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на увеличение количества предпринимателей, экспортных контрактов, льготных микрозаймов... Словом, стимулирование и развитие бизнеса. Нацпроект предусматривает поддержку агропромышленного комплекса.

В рамках национального проекта в Саратовской области разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации». В 2019-м на проект выделено 70 млн рублей.

- Средства предусмотрены на реализацию проекта «Агростартап», на поддержку сельхозпотребкооперативов и на деятельность центра компетенции, — пояснила министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева.

В этом году благодаря реализации проекта планируется создание 21 нового субъекта малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В фермерских хозяйствах, получивших гранты «Агростартапа», будет создано не менее 38 рабочих мест. Численность сельхозпотребкооперативов увеличится на 100 человек.

В «свободное плавание» фермеры не отправлены. Министерство сельского хозяйства оказывает содействие претендентам, участвующим в «Агростартапе».

Животноводство востребовано

По словам регионального министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, основным направлением деятельности участников бизнес-проектов является мясное животноводство. Размер гранта варьируется от 1,9 млн рублей до 3 млн рублей.

- Средства грантовой поддержки будут направляться на приобретение сельскохозяйственных животных, земельных участков из земель сельхозназначения, сельскохозяйственной техники, приобретение и ремонт животноводческих помещений, — подытожила Татьяна Михайловна. — До конца этого года участниками мероприятий будет создано 38 новых рабочих мест. Сейчас до них доведены средства в размере 38 млн рублей.

Татьяна Кравцева

После проведения всех необходимых конкурсных процедур победителями «Агростартапа» стали 14 заявителей из 52 претендентов.

Среди победивших глава крестьянского фермерского хозяйства Хвалынского района Анна Илларионова.

Анна живет в селе Поповка Хвалынского района и с детства помогала родителям управляться с коровами. Так что опыт накоплен солидный.

- В этом году, узнав об инициативе Президента Владимира Владимировича Путина по реализации национальных проектов, решилась развивать свое дело, создать рабочие места для жителей родного села, — рассказала фермер. — Наш проект по развитию крупного рогатого скота молочного направления продуктивности получил одобрение комиссии, отбирающей участников программы «Агростартап». На средства гранта, а это 3 млн рублей, уже приобрела 25 голов нетелей, планирую приобрести еще столько же. Производство молока на сегодня очень перспективное направление. Рынок сбыта продукции нам гарантирован.

Глава крестьянского фермерского хозяйства из села Зоркино Марксовского района пояснила, что для участия в программе необходимо составить проект и неукоснительно соблюдать все пункты. Так, до декабря этого года в хозяйство необходимо закупить 22 головы нетелей.

- Отец занимался птицей и лошадьми — рассказала сельхозтоваропроизводитель. — Я решила поучаствовать в проекте, захотелось попробовать свои силы. Вот и взяла новое направление для моей семьи — животноводство. В этой отрасли в моем селе дела обстоят не очень хорошо. При этом Зоркино — хорошее место. Нужно создавать рабочие места, чтобы село не умирало. Без поддержки не обойтись. Все очень дорого и затратно. Без «Агростартапа», скорее всего, не решилась бы заниматься животноводством.

«Кто работает — у того получается»

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» также предусматривает субсидирование 50% затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с покупкой сельхозтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции. Компенсируется от 10 до 15% затрат при закупке сельхозпродукции у членов кооператива.

- Сейчас действительно оказывается большая поддержка агропромышленному комплексу, кто работает - у того все получается, - считает председатель СПССК «Феникс» Анатолий Струков. - У себя в Перелюбском районе планируем открыть новые крестьянские хозяйства и заняться в них производством молока. Сейчас это очень выгодное направление.

Участниками мероприятий стали кооперативы Перелюбского, Красноармейского и Лысогорского районов.

СПСК «Красноармейский», специализирующийся на переработке молочной продукции, получил грант и субсидии. Представитель кооператива Андрей Шапкарин рассказал, что собственных средств на развитие зачастую не хватает, а проценты по банковскому кредиту для небольшого хозяйства оказываются неподъемными.

- Без государственной помощи, скорее всего, и затеваться бы не стали, — признается Андрей Иванович. — 50% от затрат субсидируется, остальное — собственные средства. Таковы условия. Поэтапно выполняем намеченный план: до середины следующего года должны все сделать.

Благодаря средствам, выделенным по проекту, удастся отремонтировать производственный цех, закупить оборудование для молочного производства и автотранспорт — небольшую машину-рефрижератор. Эти меры позволят увеличить площади производства, создать дополнительные рабочие места, в течение пяти лет на 10% возрастет количество выпускаемой продукции.

Используя средства, которые выделяются в рамках национального проекта, можно обновить парк техникиФото: Михаил ФРОЛОВ

Вывод такой: без поддержки не обойтись.

К слову, региональное министерство сельского хозяйства продолжает прием и проверку документов по затратам производственных кооперативов.

Меры поддержки необходимы для того, чтобы вовлечь фермеров и личные подсобные хозяйства в кооперацию, повысить их финансовую устойчивость.

Методологическую и информационно-консультационную помощь сельхозпроизводители могут получить в Центре компетенции, созданном на базе ГБУ СО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса».

ИСТОЧНИК KP.RU