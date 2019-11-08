Володин поручил не давать много подрядов ООО «Энгельсстрой»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-08T11:00:11+03:00

Подрядчики гонятся за деньгами, не соблюдая сроки и качество строительства соцобъектов

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Спикер ГД РФ Вячеслав Володин в рамках рабочего визита в Саратов посетил строительство Дворца водных видов спорта в поселке Солнечный-2.

- Ребятишки хотят заниматься плаванием в бассейне. Остается полтора месяца до конца года, а работы непочатый край. Затянули на семь лет строительство. Сначала все должно быть для детей. Давайте не подведите, — обратился к подрядчику строительства Дворца водных видов спорта Вячеслав Володин.

Стройка началась семь лет назад

Этот подрядчик, ООО «Энгельсстрой», строит и предуниверсарий в Саратове и Дворец водных видов спорта.

Председатель Госдумы поручил мэру Саратова Михаилу Исаеву не давать таким подрядчикам много заказов из-за того, что «их интересуют только деньги, а власть должна вовремя сдавать объекты, построенные для людей и особенно для детей».

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- Кто 11 микрорайон строил? Где садик? Нет! Где школа? Нет! Люди квартиры начали продавать здесь из-за неразвитой инфраструктуры. Этим всем должен заниматься подрядчик, все должно быть для людей. А то что это такое, дом на пустыре стоит? — возмутился Володин отсутствию инфраструктуры в новых микрорайонах.

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На строительство Дворца водных видов спорта заключен контракт с ООО «Энгельсстрой». Срок выполнения работ до 31 июля 2020 года.

Строительство спортобъекта началось в 2014 году, но из-за отсутствия финансирования было приостановлено.

В этом году средства на Дворец водных видов спорта были найдены благодаря Володину. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу, демонтажу колонн, проводится кирпичная кладка и другие работы. До конца этого года планируется выполнить следующие виды работ: кирпичная кладка наружных стен, монтаж металлического каркаса, устройство кровли, бетонирование чаши бассейнов, установка окон.

ИСТОЧНИК KP.RU