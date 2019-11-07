Саратовских больных сахарным диабетом ждут новые лекарства

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-07T16:51:22+03:00

Готовится заявка на 2020 год для больных вторым типом диабета

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Сегодня, на заседании круглого стола в Саратовской областной думе по вопросам лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом и муковисцидозом, Марина Куницына, руководитель областного клинического центра, рассказала о новых препаратах.

Она отметила, что в Саратовской области зарегистрировано 83500 диабетиков, из них 80 тысяч человек больны вторым типом диабета.

- Людей больных диабетом гораздо больше этой статистики, поскольку есть те, которые не зарегистрированы в системе. Те, кто лечатся в частных клиниках, кто не стоит на учете, и даже не знает об этой болезни.

Те, кто болен первым типом диабета, получают качественный инсулин, перебоев с ним нет, - отметила Куницына.

По ее мнению, основные причины недовольства людей - надо ходить в поликлинику и получать эти лекарства.

- Для второго типа диабета есть новые препараты, сейчас составляются заявки на 2020 год, чтоб люди были обеспечены уже новыми лекарствами, - заметила Марина Куницына.

Врач закончила свою речь словами о том, что программа лечения сахарного диабета занимает значительную часть бюджета здравоохранения любого региона страны.

ИСТОЧНИК KP.RU