Суд вернул в госсобственность 55 гектаров земель бывшего авиазавода

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-07T16:57:24+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, как идет работа по возвращению земель авиационного завода в Саратове.

- Разные слухи муссируют те, кто против возвращения земель авиазавода в госсобственность. Бывает, что прикрываются мнениями различных экспертов, юристов. Но рабочая группа планомерно продолжает работу, не отвлекаясь на непродуктивные дискуссии.

За три дня областным арбитражным судом приняты решения в пользу Росимущества по 46 земельным участкам общей площадью 55 гектаров. Это те, по которым нам говорили, что срок давности давно прошел и вернуть их государству нереально. Продолжаются разбирательства и по участкам, где расположены убежища обороны, они уже прошли не одну инстанцию. Понятно, что судебные процессы занимают долгое время. Знаю, Екатерине Мережниковой — агентство Госимущества — не легко. Общественники, Бернадский, многое чего знает, он тоже на стороне государства. Сегодняшние владельцы не хотят уступать имущество. Земли понабрали за мелочь карманную. А теперь тень на плетень пытаются навести. Все незаконно приобретенное — в казну, на благо наших жителей, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU