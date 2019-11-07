2019-11-07T16:37:04+03:00
Общество

Только 10% диабетиков Саратовской области довольны лекарственным обеспечением

Всего в регионе их 85 тыс. человек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Круглый стол в облдуме по лекарственному обеспечениюКруглый стол в облдуме по лекарственному обеспечению
Изменить размер текста:

Руководитель Ассоциации больных муковисцидозом Ирина Исаева на заседании круглого стола по теме «Обеспечение жизненно важными препаратами населения Саратовской области на примере проблем больных с сахарным диабетом и муковисцидозом», рассказала о ситуации, которая обстоит с препаратами в нашем городе.

На момент создания Саратовской ассоциации больных муковисцидозом в нее входило 25 пациентов и их родственники. На 2019 год в городе проживают 43 ребенка с муковисцидозом и 32 взрослых больных.

Им помогают в получении лекарств благотворительные фонды. Для таких больных нужен Креон, ингаляторы, Ацетилцистеин, Тобрамицин и другие лекарства.

Исаева пояснила, что первый препарат содержит кислоту, которая может привести к опухолям. А больной ест 1-2 банки препарата в день. Это лекарство очень важно и заменить его другими нельзя.

Согласно статистике о закупке препаратов для больных граждан, в Саратове на 75 больных закуплено лишь 12 коробок тобрамицина. А, например, в Ульяновске на 25 больных — 122 коробки.

Высказались по поводу конкурсов и представители больных сахарным диабетом. Порядка 85 тыс. человек в Саратовской области страдают от этого заболевания. Члены общественного совета при облдуме изучили ситуацию в 12 муниципальных районах и областном центре. По их данным, довольны лекарственным обеспечением лишь 10%. Категорически недовольных — около 40%.

На заседании вспомнили данные, согласно которым в 2019 году 48,4% всех объявленных закупок лекарств не состоялись, среди них лидируют закупки инсулина, необходимого диабетикам.

Причины — непрозрачность проведения тендеров, как считают в общественном совете.

По мнению общественников, исправить ситуацию на региональном уровне нереально, необходимо обращаться к вышестоящим властям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские больные признались в употреблении просроченных лекарств
В Энгельсе утонул мужчина
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT — только в Wink на UFC ТВ
Из-за аварии «Т Плюс» в Саратове почти 30 тыс. человек и больница остались без отопления
Подрядчик строительства набережной Саратова пожаловался на прессинг
В Саратове представили проекты новой набережной
Под Саратовом сельчанин нашел у себя во дворе скелет
Возле парка Победы на спуске по улице Мясницкая перевернулась «Нива»
Подрядчика строительства набережной Саратова могут занести в список недобросовестных
Полиция наградила «Комсомольскую правду» — Саратов»
Устроивший «скандал с макарошками» депутат Саратовской облдумы задолжал 56 тыс. рублей за коммуналку
Строительство набережной в Саратове отстает по срокам из-за затонувшей баржи
Михаил Исаев и лодочники готовятся продолжить работы в 2020 году
Саратовец угрожал убить свою знакомую в доме на Куприянова
Центр народного творчества Руслановой отметил 90-летие
Руководитель аппарата ГФИ вручила сертификаты выпускникам Малой академии государственного управления Саратовской области
Финишная прямая: в Ершове почти закончили восстановление стадиона «Юность»
Самым дружелюбным городом в Саратовской области стал Балаково