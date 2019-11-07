Только 10% диабетиков Саратовской области довольны лекарственным обеспечением

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-07T16:37:04+03:00

Всего в регионе их 85 тыс. человек

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Руководитель Ассоциации больных муковисцидозом Ирина Исаева на заседании круглого стола по теме «Обеспечение жизненно важными препаратами населения Саратовской области на примере проблем больных с сахарным диабетом и муковисцидозом», рассказала о ситуации, которая обстоит с препаратами в нашем городе.

На момент создания Саратовской ассоциации больных муковисцидозом в нее входило 25 пациентов и их родственники. На 2019 год в городе проживают 43 ребенка с муковисцидозом и 32 взрослых больных.

Им помогают в получении лекарств благотворительные фонды. Для таких больных нужен Креон, ингаляторы, Ацетилцистеин, Тобрамицин и другие лекарства.

Исаева пояснила, что первый препарат содержит кислоту, которая может привести к опухолям. А больной ест 1-2 банки препарата в день. Это лекарство очень важно и заменить его другими нельзя.

Согласно статистике о закупке препаратов для больных граждан, в Саратове на 75 больных закуплено лишь 12 коробок тобрамицина. А, например, в Ульяновске на 25 больных — 122 коробки.

Высказались по поводу конкурсов и представители больных сахарным диабетом. Порядка 85 тыс. человек в Саратовской области страдают от этого заболевания. Члены общественного совета при облдуме изучили ситуацию в 12 муниципальных районах и областном центре. По их данным, довольны лекарственным обеспечением лишь 10%. Категорически недовольных — около 40%.

На заседании вспомнили данные, согласно которым в 2019 году 48,4% всех объявленных закупок лекарств не состоялись, среди них лидируют закупки инсулина, необходимого диабетикам.

Причины — непрозрачность проведения тендеров, как считают в общественном совете.

По мнению общественников, исправить ситуацию на региональном уровне нереально, необходимо обращаться к вышестоящим властям.

ИСТОЧНИК KP.RU