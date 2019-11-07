2019-11-07T16:38:57+03:00
Общество

Подрядчик строительства набережной Саратова пожаловался на прессинг

Правительство обратилось в прокуратуру и полицию
Дарья Вострикова
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Сегодня, 7 ноября, в областной думе представители ООО «Тандем-проект», подрядной организации по строительству новой набережной Саратова, встретились с депутатами, строителями и правоохранителями, чтобы разобраться в вопросах возведения объекта.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», обсуждение длилось дольше часа, но какого-то конкретного решения принято не было.

- В нашу сторону начинается прессинг со стороны УКСа (Управление капительного строительства — прим. ред), — пожаловался Дмитрий Баршин, исполнительный директор ООО «Тандем-проект».

В то же время председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве областного правительства Олег Гейн обвинил компанию в нежелании идти на контакт по вопросам поставки шпунтов. Это стало причиной обращения в прокуратуру и полицию.

- Определенные запросы есть о неосвоении аванса. Мы хотим держать ситуацию на контроле, чтобы принять меры реагирования в случае возможных негативных последствий, — подчеркнул Алексей Коновалов, и. о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Саратовской областной прокуратуры.

- Давайте соберемся через две недели, — сказал депутат Леонид Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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