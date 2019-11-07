2019-11-07T08:59:58+03:00
Общество

В Саратове открылся фестиваль памяти Олега Янковского

В мае этого года исполнилось десять лет со дня его ухода
Дарья Вострикова
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В Саратове начал свою работу пятый открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в этом году мероприятие посвящено памяти Олега Янковского, со дня ухода которого в мае было уже 10 лет.

В рамках специальных ретропоказов представят фильмы с участием Олега Янковского, снятые в годы работы артиста в Саратовском драматическом театре, когда в конце 60-х годов начиналась его кинокарьера — «Служили два товарища» и «Я, Франциск Скорина».

На мероприятии собрались более 300 участников и их творческих наставников из 11 регионов России.

Участников «Киновертикали» ждут творческие встречи и мастер-классы с известными кинематографистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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