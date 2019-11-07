Энгельсские самбисты взяли две медали всероссийских соревнований
В состязаниях приняли участие 282 спортсмена
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В Чебоксарах 4 ноября завершились всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек в возрасте 16-17 лет на Кубок главы Чувашской Республики.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 282 спортсмена из 25 регионов России и Казахстана, разыграно 20 комплектов медалей.
Награды достались двум из шести энгельсских спортсменов, которые приехали побороться за звание лучших.
Так, Ирина Давыдова стала лучшей в весе до 44 кг, а Кирилл Мальцев взял серебро в категории до 81 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU