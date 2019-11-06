2019-11-06T15:52:17+03:00
Общество

В Саратовской области 62% булочек пекли с нарушениями

Показатель составили после 50 проверок
Дарья Вострикова
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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области за девять месяцев 2019 года провело 50 проверок мест, где пекли булочки и кондитерские изделия.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из них в 31 учреждениях были выявлены нарушения.

Так, организации получили 43 постановления о применении мер и штрафы на сумму свыше 190 тыс. рублей.

Согласно исследованиям, проведено 84 пробы на санитарно-химические показатели, которые соответствуют показателям. Среди физико-химических показателей подозрение вызвали две из 227 проб. Проверку на микробы не прошли семь из 302 проб.

В целом за 2019 год из оборота изъяли 38 кг хлебобулочных изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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