В Саратовской области 62% булочек пекли с нарушениями
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области за девять месяцев 2019 года провело 50 проверок мест, где пекли булочки и кондитерские изделия.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, из них в 31 учреждениях были выявлены нарушения.
Так, организации получили 43 постановления о применении мер и штрафы на сумму свыше 190 тыс. рублей.
Согласно исследованиям, проведено 84 пробы на санитарно-химические показатели, которые соответствуют показателям. Среди физико-химических показателей подозрение вызвали две из 227 проб. Проверку на микробы не прошли семь из 302 проб.
В целом за 2019 год из оборота изъяли 38 кг хлебобулочных изделий.
ИСТОЧНИК KP.RU