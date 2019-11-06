В Саратовском ТЮЗе выступил Юлий Ким

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-06T13:50:28+03:00

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4 ноября на Большой сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялся творческий вечер известного барда, поэта, композитора и драматурга Юлия Кима. Изначально вечер должен был состояться 3 октября, но в связи с болезнью музыканта, вечер перенесли на новую дату.

Имя Юлия Кима хорошо известно саратовской публике. У всех на слуху его песни из фильмов «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Дом, который построил Свифт», «Бумбараш», «Человек с бульвара Капуцинов», «Красная шапочка», «Усатый нянь», «Собачье сердце» и другие. И более чем в 60 спектаклях: «Как вам это понравится», «Недоросль», мюзиклы «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Однажды в Одессе» и многих других.

Творчество Юлия Кима отмечено многими престижными наградами, он лауреат Государственной премии им. Б. Окуджавы, лауреат премии «Поэт 2015 года», член Союза Писателей, Союза Кинематографистов, ПЕН-клуба.

На протяжении трех часов Юлий Ким исполнял песни собственного сочинения, многие из которых звучат в классике советского кинематографа. Между исполнением, бард рассказывал интересные истории из творческой жизни. Музыканту удалось создать теплую обстановку в зале уже в самом начале вечера. Зрители подпевали, когда слышали свои любимые песни. А во время исполнения композиции про Соловки, гости даже расплакались.

Фото Армена Осипяна

Перед антрактом Юлий Ким попросил гостей написать интересующие их вопросы и положить в шляпу, которая лежала на сцене. Во втором отделении бард ответил на вопросы зрителей. Поклонники просили спеть Юлия Кима определенные песни, а также задавали много других вопросов, которые касались творчества поэта. Кто-то из зрителей даже положил в шляпу 100 рублей, но ни пожелания, ни просьбы на купюре не оказалось. Юлий Ким в шуточной форме назвал это «взяткой».

Место проведения творческого вечера Юлия Кима в Саратове выбрано не случайно. Саратовский ТЮЗ и известного барда связывает долгое сотрудничество. В 1969 году специально для постановки режиссера Леонида Эйдлина в Саратовском театре юного зрителя Юлий Ким написал сценическую версию комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» по Фонвизину, а также оригинальные музыкальные номера к этому спектаклю. С 2016 года написанный Кимом музыкальный материал снова звучит на сцене ТЮЗа в спектакле «Недоросль», но уже в постановке Юрия Ошерова.

Фото Армена Осипяна

- Первые песни для спектакля были сделаны в Москве. Меня пригласил великий режиссер Петр Фоменко. И сразу в пьесу Шекспира. Ничего себе дебют для начинающего театрального барда. Это была ранняя комедия Шекспира «Как вам это понравится». Предложение было царское. Режиссер сказал мне: «Пиши, что хочешь и сколько хочешь!». Я был молод и горяч. В результате я сочинил 17 музыкальных номеров, — рассказ Юлий Ким о первом опыте «театрального» барда.

После концерта Юлий Ким пригласил всех желающих на автограф-сессию. Зрители поднимались на сцену с букетами цветов. Поклонники благодарили поэта за его творчество и довольные уходили с подписанными дисками и книгами.

Фото Армена Осипяна

ИСТОЧНИК KP.RU