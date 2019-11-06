2019-11-06T12:20:49+03:00
Происшествия

Осужденному за убийства в Саратовской области передали пять мобильников в банках с оливками

Технику обнаружили при проверке передачки в ИК-23
Поделиться:
Все это находилось в банках с оливкамиВсе это находилось в банках с оливками
Изменить размер текста:

В ИК-23 в Красноармейском районе Саратовской области сотрудники УФСИН изъяли крупную партию нелегального груза. В упакованных фабричным способом банках с маслинами обнаружили пять сотовых телефонов, шесть зарядников для них и семь наушников.

Посылка предназначалась осужденному за убийство.

Сотрудники УФСИН задержали того, кто принес оливки с электронной начинкой, — 24 летнего молодого человека. Материалы административного дела по этому случаю направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пугачеве по горячим следам росгвардейцы задержали вора стройматериалов
Саратовский инспектор попался на взятке в 20 тыс. рублей от водителя бензовоза
Губернатор Радаев осмотрел отремонтированную трассу Новые Бурасы — Петровск
Житель Ртищева на месте показал, как убивал по пьяни своего знакомого
Известны дороги Саратова, переходящие на финансирование из областного бюджета
Парочка вымогателей в Марксе избила женщину и потребовала 10 тыс. рублей
За три года в Саратове отремонтировали 2 430 кв. м дорог
В Энгельсе пьяный мужчина забыл куда дел украденные вещи
В Саратове бюджет на 2020 – 2022 годы планируется без дефицита
На питание детей в школах будут тратить все меньше бюджетных средств
В Старой Порубежке сгорел частный дом
В Аткарске ребенок выбежал из-за машины и был сбит иномаркой
ЖСК обманутых дольщиков в Саратове освободили от земельного налога
В Саратове электрик соблазнил безработного наркотиками