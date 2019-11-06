Осужденному за убийства в Саратовской области передали пять мобильников в банках с оливками
Технику обнаружили при проверке передачки в ИК-23
Все это находилось в банках с оливками
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В ИК-23 в Красноармейском районе Саратовской области сотрудники УФСИН изъяли крупную партию нелегального груза. В упакованных фабричным способом банках с маслинами обнаружили пять сотовых телефонов, шесть зарядников для них и семь наушников.
Посылка предназначалась осужденному за убийство.
Сотрудники УФСИН задержали того, кто принес оливки с электронной начинкой, — 24 летнего молодого человека. Материалы административного дела по этому случаю направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU