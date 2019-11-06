В Саратове бюджет на 2020 – 2022 годы планируется без дефицита

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-06T10:40:11+03:00

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Сегодня, 6 ноября, на постоянно действующем совещании при главе Саратова Михаиле Исаеве председатель комитета по финансам городской администрации Александр Струков рассказал, что бюджет Саратова на 2020 – 2022 годы сформирован бездефицитным

Так, город возьмет у банков в 2020 году 5 млрд 60 млн рублей, в 2021 — 2 млрд 750 млн и в 2022 году — 2 млрд 560 млн рублей на погашение долга по ранее привлеченным кредитам.

Чтобы профинансировать временные кассовые разрывы, возникающие при исполнении бюджета, будут привлечены бюджетные кредиты от Управления Федерального казначейства по Саратовской области — ежегодно 900 млн рублей.

Также будет работать система по заимствованию средств бюджетных и автономных учреждений города на расходы бюджета, которые потом будут возвращать.

ИСТОЧНИК KP.RU