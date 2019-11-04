2019-11-04T10:19:44+03:00
Общество

Николай Панков поздравил Саратов с Днем народного единства

Он пожелал гражданам мира и добра
Дарья Вострикова
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Депутат Государственный Думы Николай Панков поздравил жителей Саратовской области с Днем народного единства.

- Любовь к Родине – это главная и вечная ценность, которая объединяет всех нас. За долгую историю Россия знала разные времена. Но никакие разногласия, национальные и культурные различия не могли разъединить наше общество, когда речь шла о защите интересов нашей страны, благополучии ее жителей. Единство и сплоченность, как подчеркнул наш президент Владимир Путин, делают нас сильней. В нашей многонациональной области всегда с глубоким уважением относились к традициям разных народов. И каждый вносил свой вклад в то, чтобы стала лучше жизнь в родном городе или селе. Спасибо нашим ветеранам войны и труда, целинникам за то, что служите примером любви к родному краю и стремитесь воспитать молодежь настоящими патриотами. Это праздник для всех поколений, но именно вы помогаете сохранить и отстоять объединяющие нас духовные ценности и идеалы, — написал в своем телеграм-канале «Пара Слов» Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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