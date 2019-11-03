Саратовчанка обманулась на 10 тыс. рублей при покупке приставки

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-03T16:45:26+03:00

Мошенник прислал ей ссылки, по которым она и оплатила товар

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Мошенники обманули на 10 тыс. рублей жительницу Ленинского района Саратова.

- На известном сайте бесплатных объявлений она увидела игровую приставку, которую продавали. Созвонившись с хозяином техники, она перешла по ссылкам, которые он прислал, и оплатила там товар. С карты потерпевшей списали 10,8 тыс. рублей, а приставка не пришла покупательнице, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Поняв, что ее обманули, гражданка пошла в полицию. Правоохранители организовали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU