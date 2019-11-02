Раскопки «Т Плюс» могут привести к судебным искам
Желание подать в суд за понесенные убытки из-за действий энергетиков «Т Плюс» выразили журналисты регионального издания «АиФ», а также типографии №1 в Саратове.
Все подъезды к типографскому комплексу на этой неделе оказались разрыты. Многотонные грузы пришлось в буквальном смысле перетаскивать руками по частям.
Работникам типографии пришлось перевозить из грузовика с соседней улицы на тележках рулоны бумаги, весом почти 500 кг каждый.
Претензии к работе «Т Плюс» в Саратове выдвигают все большее количество горожан. Если вынужденные работы на месте аварий встречают понимание, то разрытые и брошенные на несколько дней, а то и недель котлованы и траншеи на месте дорог и тротуаров вызывают желание спросить за все неудобства с авторов этих раскопок.
Теперь к этому недовольству готовы активно присоединиться работники типографии №1 и издания «Аргументы и факты» в Саратове.
Напомним, котлованы, разрытые «Т Плюс» на улице Офицерская и Вишневая стояли без ограждения неделями без всякой видимости работы на коммуникациях в них.
Кроме того, на прошедшем 1 ноября заседании в правительстве области по проблемам обманутых дольщиков признали, что один из домов не будет сдан в обозначенный срок также из-за раскопок энергетиков.
В Саратове брошенные раскопки энергетиков поставили под угрозу выпуск газет.
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ИСТОЧНИК KP.RU