Раскопки «Т Плюс» могут привести к судебным искам

СЕГОДНЯ 20:02 2019-11-02T20:02:36+03:00

Брошенные раскопки на дорогах и тротуарах мешают и ученикам дойти до школы и бизнесменам Фото: Александр Уриевский

Разрытые дороги над теплотрассами, которые не ремонтируются неделями, могут выйти энергетикам боком [видео]

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Желание подать в суд за понесенные убытки из-за действий энергетиков «Т Плюс» выразили журналисты регионального издания «АиФ», а также типографии №1 в Саратове.

Все подъезды к типографскому комплексу на этой неделе оказались разрыты. Многотонные грузы пришлось в буквальном смысле перетаскивать руками по частям.

Работникам типографии пришлось перевозить из грузовика с соседней улицы на тележках рулоны бумаги, весом почти 500 кг каждый.

Претензии к работе «Т Плюс» в Саратове выдвигают все большее количество горожан. Если вынужденные работы на месте аварий встречают понимание, то разрытые и брошенные на несколько дней, а то и недель котлованы и траншеи на месте дорог и тротуаров вызывают желание спросить за все неудобства с авторов этих раскопок.

Теперь к этому недовольству готовы активно присоединиться работники типографии №1 и издания «Аргументы и факты» в Саратове.

Напомним, котлованы, разрытые «Т Плюс» на улице Офицерская и Вишневая стояли без ограждения неделями без всякой видимости работы на коммуникациях в них.

Кроме того, на прошедшем 1 ноября заседании в правительстве области по проблемам обманутых дольщиков признали, что один из домов не будет сдан в обозначенный срок также из-за раскопок энергетиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/741627" frameborder="0"></iframe> В Саратове брошенные раскопки энергетиков поставили под угрозу выпуск газет.

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ИСТОЧНИК KP.RU