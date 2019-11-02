В Калининском районе рецидивист украл отопительные батареи из местного клуба
Еще в апреле 2019 года в полицию Калининского района поступило заявление жителя села Озерки, о том что в сельском клубе неизвестные злоумышленники срезали все радиаторы отопления.
Как установили правоохранители, ночью 10 апреля неизвестные взломали дверь в клуб села Песчанный, демонтировали чугунные батареи отопления по 6 секция каждая и вывезли их в неизвестном направлении.
Было возбуждено уголовное дело о краже, но лишь после старта нового отопительного сезона, к ноябрю, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в этой краже задержан 39-летний житель села Песчанный. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и грабеж.
Подозреваемый признался, что батареи срезал он, похищенное у него частично изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU