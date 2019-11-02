2019-11-02T12:22:04+03:00
Происшествия

В Калининском районе рецидивист украл отопительные батареи из местного клуба

Чугунные секции утащил в одиночку
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Еще в апреле 2019 года в полицию Калининского района поступило заявление жителя села Озерки, о том что в сельском клубе неизвестные злоумышленники срезали все радиаторы отопления.

Как установили правоохранители, ночью 10 апреля неизвестные взломали дверь в клуб села Песчанный, демонтировали чугунные батареи отопления по 6 секция каждая и вывезли их в неизвестном направлении.

Было возбуждено уголовное дело о краже, но лишь после старта нового отопительного сезона, к ноябрю, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в этой краже задержан 39-летний житель села Песчанный. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и грабеж.

Подозреваемый признался, что батареи срезал он, похищенное у него частично изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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