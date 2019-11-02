Подростки на ВАЗе врезались в столб в Балаково
В больницу попал 14-летний мальчик
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ДТП с участием несовершеннолетних подростков произошло 1 ноября около 18.00 в районе дома № 26 на Саратовском шоссе в Балаково.
За рулем ВАЗ-2103 сидел 17-летний парень, у которого даже не было водительских прав. Он решил покататься вместе с друзьями и не справившись с управлением врезался в столб линии электропередач.
- В результате ДТП несовершеннолетний пассажир ВАЗ-2103, 14-оетний мальчик с травмами госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU