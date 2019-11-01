В Саратове 54-летний мужчина заманивал жертв через соцсети, насиловал и снимал порно

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-01T14:56:33+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в многочисленных случаях изнасилования, в том числе несовершеннолетней, под угрозой убийства, насильственных действиях сексуального характера. А также в нарушении неприкосновенности частной жизни, изготовлении детской порнографии и вымогательстве.

Следствие считает, что в феврале прошлого года мужчина познакомился с 23-летней девушкой в соцсети. Так как она работала массажисткой, он пригласил ее на съемную квартиру и изнасиловал, угрожая убить. Запуганная девушка не стала обращаться в полицию.

31 мая он снова потребовал встречи, угрожая, что в противном случае расскажет в соцсетях, что она не массажистка, а проститутка. Потерпевшая согласилась и вновь была изнасилована, причем мужчина снимал все на телефон. После этого он шантажировал жертву записью, требуя 10 тыс. рублей. Разговор с ним девушка записала на диктофон и впоследствии обратилась для защиты в полицию.

При расследовании выяснилось, что она была не единственной жертвой мужчины.

В августе 2018 года гражданин также через соцсеть познакомился с 15-летней девочкой, заверив ее, что является работодателем и готов принять подростка на подработку. Однако во время встречи он напал на ребенка, изнасиловал и совершил развратные действия. Происходящее он также снимал на телефон. Порнографическая запись стала поводом для того, чтобы вновь потребовать у девочки интимной встречи. В случае отказа он угрожал разослать видео ее друзьям и одноклассникам. Изнасилование повторилось.

Следующие требования встречи девочка игнорировала, но 22 декабря вновь пришла к мужчине, который пообещал удалить компрометирующее видео. Однако вместо этого он вновь ее изнасиловал.

Потерпевшая никому не рассказала о случившемся, выявить преступление удалось лишь в результате расследования об изнасиловании первой жертвы.

Сейчас обвиняемый арестован. Уголовное дело передано прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU