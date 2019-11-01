2019-11-01T09:26:43+03:00
Общество

Панков: Развитие мелиорации – это новые возможности для наших аграриев

Депутат посетил насосную станцию №17 Ершовской оросительной системы
Дарья Вострикова
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Насосная станция №17 Ершовской оросительной системы начала подачу воды для пополнения прудов Ершовского, Федоровского и Краснокутского районов. В настоящее время станция в процессе реконструкции, но работу не прерывает. В этом убедился депутат Государственной Думы Николай Панков, обсудив с работниками и руководителем «Саратовмелиоводхоза» Олегом Алексеевым, как осуществляется подготовка водоемов к зимнему периоду.

Ерусланский канал и насосная станция №17 обеспечивают транзит волжской воды из Саратовского оросительно-обводнительного канала для орошения полей и хозяйственных нужд сельских жителей. Капитальный ремонт проходит в два этапа и включает в себя замену устаревшего гидромеханического и энергетического оборудования, обновление конструкций и благоустройство территории.

Объект, обеспечивающий водой жителей засушливого Заволжья, должен работать без перебоев. Дважды в год пополняются пруды, откуда люди берут воду для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Специально уточнил, что воду получает и сельхозпредприятие «Декабрист», где мы когда-то решали этот вопрос во время засухи.

Понимая проблемы людей, спикер Госдумы Вячеслав Володин помогал со строительством плотин, реконструкцией систем водоснабжения наших сел в Ершовском, Дергачевском и других районах. Очень важно, что сегодня поддержка агропромышленного комплекса – приоритет для государства, направляются средства на развитие мелиоративной сети. На будущий год планируется увеличить площади поливных сельхозземель в Заволжье ещё на тысячу гектар. Это новые урожаи, новые возможности для наших аграриев и для экономики региона, – отметил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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