Рынок «Покровскъ» в Энгельсе признан самовольным строением

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-01T09:12:15+03:00

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Рынок «Покровскъ» в Энгельсе признан незаконным строением.

Как информирует система «Электронное правосудие», такое решение принято кассационной инстанцией Арбитражного суда Поволжского округа в Казани.

Таким образом, судьей Фаридой Хайруллиной было отменено решение Двенадцатого апелляционного Арбитражного суда, и рынок признан самовольной застройкой.

- Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе, - говорится на сайте суда.

Истцами по делу выступали ИП Джуликян Армен Айкович и ИП Муталлапов Нурани Саитгалиевич. Ответчик - администрация Энгельсского муниципального района Саратовской области

Напомним, с этим рынком связан ряд скандальных ситуаций. Последняя из них произошла при голосовании, которое было размещено на сайте администрации. Горожанам предлагали выбрать место для проведения традиционной сельхозярмарки. Много лет она проводилась на центральной площади. Однако в этом году администрация предложила рассмотреть иные варианты, и разместила голосование, где кроме площади предлагался вариант ТЦ «Покровскъ» на улице Нестерова.

По мнению многих участников торговли, таким образом администрация Энгельсе лоббировала интересы нового рынка и его владельца. Возмущение достигло высокого градуса в сентябре, когда голосование на сайте администрации было уличено в накрутке голосов в пользу ТЦ «Покровскъ». После этого на народном сходе глава администрации, видя настрой общественности, согласился с предложением вернуть ярмарку на площадь. Официального объяснения истории с голосованием на сайте администрации так и не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU