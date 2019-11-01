В Энгельсском районе нашли пропавшего рыбака

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-01T08:26:05+03:00

Рыбака в резиновой лодке нашли в полутора километрах от места исчезновения

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Вечером 31 октября в областную службу спасения поступило сообщение о пропаже рыбака вместе с лодкой.

Как рассказал сотрудникам облспаса его напарник, который ждал спасателей в машине на берегу, он нырнул за рыбой, а когда вынырнул, ни лодки, ни рыбака в ней рядом не было.

В поисках пропавшего 55-летнего мужчины на резиновом судне спасатели на катере обследовали все протоки и острова в районе предположительной потери человека.

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В результате исчезнувшую лодку вместе с человеком в ней удалось найти в 1,5 км ниже по течению от места пропажи. Рыбак, живой и не пострадавший, рассказал, что пока ожидал возвращения водолаза просто уснул, а лодку унесло течением.

Мужчина заявил, что просто уснул, а лодку унесло течением

ИСТОЧНИК KP.RU