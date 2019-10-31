«Т Плюс» забросало землей одну из ям на Вишневой
Сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» начали благоустройство по улицам Офицерская и Вишневая в Ленинском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, работы начались сегодня, после проведения ремонта на теплосетях.
При этом улицы были перекопаны несколько недель. Ямы долгое время мешали проезду автомобилей, в них могли упасть прохожие, так как улицы слабо освещаются. Кроме того, котлованы начали заваливать мусором, в них стекала вода от постоянных прорывов на коммуникациях.
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Примечательно, что на горячей линии «Т Плюс» корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что ремонт был завершен еще на прошлой неделе.
Пока благоустройство свелось к тому, что рабочие засыпали землей лишь одну из ям.
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ИСТОЧНИК KP.RU