«Т Плюс» забросало землей одну из ям на Вишневой

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-31T16:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» начали благоустройство по улицам Офицерская и Вишневая в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, работы начались сегодня, после проведения ремонта на теплосетях.

При этом улицы были перекопаны несколько недель. Ямы долгое время мешали проезду автомобилей, в них могли упасть прохожие, так как улицы слабо освещаются. Кроме того, котлованы начали заваливать мусором, в них стекала вода от постоянных прорывов на коммуникациях.

.

Примечательно, что на горячей линии «Т Плюс» корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что ремонт был завершен еще на прошлой неделе.

Пока благоустройство свелось к тому, что рабочие засыпали землей лишь одну из ям.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отопительный несезон: «Т Плюс» само не работает и тепло не дает

Дороги в Ленинском районе разрыты уже несколько недель, но результатов работы не видно

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU