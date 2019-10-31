2019-10-31T16:15:03+03:00
Общество

«Т Плюс» забросало землей одну из ям на Вишневой

Предприятие обещает провести благоустройство
Екатерина Семенова
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Сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» начали благоустройство по улицам Офицерская и Вишневая в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, работы начались сегодня, после проведения ремонта на теплосетях.

При этом улицы были перекопаны несколько недель. Ямы долгое время мешали проезду автомобилей, в них могли упасть прохожие, так как улицы слабо освещаются. Кроме того, котлованы начали заваливать мусором, в них стекала вода от постоянных прорывов на коммуникациях.

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Примечательно, что на горячей линии «Т Плюс» корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что ремонт был завершен еще на прошлой неделе.

Пока благоустройство свелось к тому, что рабочие засыпали землей лишь одну из ям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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