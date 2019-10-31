Работникам «Администрации кладбищ» Саратова увеличат зарплату

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-31T16:11:02+03:00

Оклады вырастут и у сотрудников других муниципальных предприятий

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В Саратовской городской думе сегодня, 31 октября, обсудили увеличение зарплаты на муниципальных предприятиях.

Предполагается повысить оклады работникам учреждений в сфере гражданской обороны, защиты населения от ЧС, обеспечения безопасности на воде и пожарной безопасности на 9%.

Также должны вырасти оклады работников казенного учреждения «Администрация кладбищ», а следом депутаты поддержали рост окладов на 9% сотрудников «Транспортного управления».

ИСТОЧНИК KP.RU