Работникам «Администрации кладбищ» Саратова увеличат зарплату
Оклады вырастут и у сотрудников других муниципальных предприятий
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В Саратовской городской думе сегодня, 31 октября, обсудили увеличение зарплаты на муниципальных предприятиях.
Предполагается повысить оклады работникам учреждений в сфере гражданской обороны, защиты населения от ЧС, обеспечения безопасности на воде и пожарной безопасности на 9%.
Также должны вырасти оклады работников казенного учреждения «Администрация кладбищ», а следом депутаты поддержали рост окладов на 9% сотрудников «Транспортного управления».
ИСТОЧНИК KP.RU