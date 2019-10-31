Завтра из Саратова в Волгоград отправится электричка

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-31T15:55:28+03:00

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Завтра, 1 ноября, из Саратова в Волгоград отправится электричка №6182.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, за 4 часа и 40 минут в пути нужно будет заплатить 825 рублей.

Выезд из областного центра запланирован в 16:15, также будут остановки на станциях Овражная (в 17:54), Петров Вал (18:30) и Зензеватка (19:09), прибытие в Волгоград намечено на 20:55.

Для школьников и студентов действует скидка в 50%, право бесплатного проезда есть у федеральных льготников и детей до пяти лет. Для малышей от пяти до семи лет билет в одну сторону обойдется в 375 рублей, а для региональных льготников — в 559 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU