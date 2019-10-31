2019-10-31T15:55:28+03:00
Общество

Завтра из Саратова в Волгоград отправится электричка

Стоимость проезда составит 825 рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Завтра, 1 ноября, из Саратова в Волгоград отправится электричка №6182.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, за 4 часа и 40 минут в пути нужно будет заплатить 825 рублей.

Выезд из областного центра запланирован в 16:15, также будут остановки на станциях Овражная (в 17:54), Петров Вал (18:30) и Зензеватка (19:09), прибытие в Волгоград намечено на 20:55.

Для школьников и студентов действует скидка в 50%, право бесплатного проезда есть у федеральных льготников и детей до пяти лет. Для малышей от пяти до семи лет билет в одну сторону обойдется в 375 рублей, а для региональных льготников — в 559 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После гибели Лизы Киселевой общественники в Саратове выявили более 120 опасных зон возле школ
В Саратове к зиме готово рекордное количество снегоуборочной техники
Реконструкция на проспекте Кирова не предусматривает установку систем видеонаблюдения
Корпорация развития Саратовской области участвует в реализации нового инвестиционного проекта
Автобусы до аэропорта «Гагарин» из Саратова возили воздух
В Саратовской области стали меньше грабить и больше раскрывать убийств
«Т Плюс» забросало землей одну из ям на Вишневой
Работникам «Администрации кладбищ» Саратова увеличат зарплату
Никита Михайловский из «Автодора» признан лучшим молодым игроком Лиги ВТБ
Сначала — пробуй, потом — покупай
ООО «КВС» продолжает работу по переходу на прямой расчет с потребителем
Саратовских школьников ждет открытый урок с Героем Труда Людмилой Корниловой