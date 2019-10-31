График работы саратовских отделений почты на праздники

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-31T14:12:36+03:00

4 ноября все отделения будут закрыты

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Стал известен график работы почтовых отделений Саратовской области в выходные и праздничные дни.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном филиале «Почты России», режим работы изменится 3 и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

3 ноября, накануне праздника, все почтовые отделения закроются на час раньше.

На следующий день, 4 ноября, отделения связи работать не будут. Также почтальоны не будут разносить корреспонденцию и печатные издания.

5 ноября штатная работа почты возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU