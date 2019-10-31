График работы саратовских отделений почты на праздники
4 ноября все отделения будут закрыты
.Фото: Екатерина Семенова
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Стал известен график работы почтовых отделений Саратовской области в выходные и праздничные дни.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном филиале «Почты России», режим работы изменится 3 и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
3 ноября, накануне праздника, все почтовые отделения закроются на час раньше.
На следующий день, 4 ноября, отделения связи работать не будут. Также почтальоны не будут разносить корреспонденцию и печатные издания.
5 ноября штатная работа почты возобновится.
ИСТОЧНИК KP.RU