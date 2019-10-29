2019-10-29T22:02:32+03:00
Общество

Обновлена Красная книга Саратовской области

Соответствующее постановление подписал Александр Стрелюхин
Дарья Вострикова
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В Саратовской области утвержден список видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу.

Соответствующий документ подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

Теперь перечень насчитывает 19 видов грибов, среди которых гигантский головач, девичий гриб-зонтик, аппендиксовидный болет и другие.

Кроме того, в списке есть шесть видов лишайников, например колючая цетрария и волосовидная бриория и один вид водорослей.

Животных в Красной книге региона насчитывается 247, среди которых обыкновенная рысь, малый тушканчик и европейская косуля.

Также перечень содержит информацию о птицах, рыбах, насекомых и других классов природных обитателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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