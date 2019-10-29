Обновлена Красная книга Саратовской области
В Саратовской области утвержден список видов грибов, лишайников, растений и животных, занесенных в Красную книгу.
Соответствующий документ подписал председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
Теперь перечень насчитывает 19 видов грибов, среди которых гигантский головач, девичий гриб-зонтик, аппендиксовидный болет и другие.
Кроме того, в списке есть шесть видов лишайников, например колючая цетрария и волосовидная бриория и один вид водорослей.
Животных в Красной книге региона насчитывается 247, среди которых обыкновенная рысь, малый тушканчик и европейская косуля.
Также перечень содержит информацию о птицах, рыбах, насекомых и других классов природных обитателей.
ИСТОЧНИК KP.RU