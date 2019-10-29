Панков предложил проверить факты нарушений в противотуберкулезном диспансере

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-29T13:31:11+03:00

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После обращений медиков депутат Государственной думы Николай Панков предложил специальной комиссии по рассмотрению доходов руководителей лечебных учреждений изучить ситуацию в Областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Резонанс, который возник по вопросам качества медицинских услуг, говорит об их актуальности для людей. Практически каждый день получаю обращения от жителей и работников здравоохранения из разных районов области. Рассказывают о наболевшем, о допущенных нарушениях в больницах и поликлиниках, о коррупционных явлениях. То есть обо всем, что тормозит работу и вызывает возмущение граждан. По таким вопросам держим связь с правительством области, с Минздравом, экспертами и надзорными органами.

Есть и обращения от трудовых коллективов, которые требуют особого внимания. Понимаю, как непросто им говорить о существующих проблемах. И если они эти опасения преодолели, значит, вопрос действительно серьезный и требует разбирательства с участием всех компетентных лиц. Тем, кто уже строит догадки, скажу открыто — речь идет о ситуации в Областном клиническом противотуберкулезном диспансере. По этому поводу сегодня обратился к председателю правительства области Александру Стрелюхину. Считаю, изложенные факты необходимо рассмотреть на специальной комиссии, которую он возглавляет. Если есть нарушения, то их надо пресечь, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU