2019-10-29T12:21:25+03:00
Общество

Около 1-й Дачной и в Заводском районе до ночи отключили воду

Водоснабжения нет из-за работ предприятия и аварий на водопроводе
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 29 октября, отключена вода в двух районах.

- Для работ «МРСК Волги» ориентировочно до полуночи изменены параметры водоснабжения у жителей домов по четной стороне проспекта 50 лет Октября, 2-44, по Молодежному проезду, улиц: Техническая (от проспекта 50 лет Октября до Селекционного проезда), Луговая, Выгонная, Цветочная, Придорожная и Мельничная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также из-за аварий на водопроводе отключили воду ориентировочно до полуночи в квадрате улиц Большой Динамовский проезд — 11-й Динамовский проезд — Огородная — Миллеровская. К тому же ресурса нет у жителей поселка Станкостроительный и Огородной улицы — от Усиевича до Соликамской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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