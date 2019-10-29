Около 1-й Дачной и в Заводском районе до ночи отключили воду
В Саратове сегодня, 29 октября, отключена вода в двух районах.
- Для работ «МРСК Волги» ориентировочно до полуночи изменены параметры водоснабжения у жителей домов по четной стороне проспекта 50 лет Октября, 2-44, по Молодежному проезду, улиц: Техническая (от проспекта 50 лет Октября до Селекционного проезда), Луговая, Выгонная, Цветочная, Придорожная и Мельничная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также из-за аварий на водопроводе отключили воду ориентировочно до полуночи в квадрате улиц Большой Динамовский проезд — 11-й Динамовский проезд — Огородная — Миллеровская. К тому же ресурса нет у жителей поселка Станкостроительный и Огородной улицы — от Усиевича до Соликамской.
ИСТОЧНИК KP.RU