2019-10-29T11:28:58+03:00
Происшествия

Женщина в гневе забила престарелую мать бутылкой с водой

В суд направлено дело об убийстве женщиной своей престарелой матери
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Саратова, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, она жила со своей 74-летней матерью в квартире на улице Рабочая Фрунзенского района. Гражданка была слишком стара, чтобы заботиться о себе и ходить.

В ночь с 9 на 10 августа женщина проснулась от посторонних звуков и обнаружила, что ее родственница спустилась с постели на пол. Попытки поднять пенсионерку не увенчались успехом, после чего гражданка начала бить ее по телу руками и бутылкой с водой, после чего пошла спать, бросив мать на полу.

Утром злоумышленница обнаружила, что потерпевшей больше нет в живых, о чем она сообщила отцу. Супруг погибшей вызвал «скорую» и правоохранителей, прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась, она заключена под стражу.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Балакова получила три года колонии за покупку закладки
В Балакове из-за электроприборов сгорел дом
Олимпиада «Я — профессионал» собрала более 300 тыс. заявок
Под Калининском сгорел жилой деревянный дом
Около 1-й Дачной и в Заводском районе до ночи отключили воду
В финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» вышли девять саратовских проектов
В Энгельсе УК выплатила работникам 110 тыс. рублей долга по зарплате
В поликлинике Ленинского района благодаря поддержке депутата появилось новое лечебно-диагностическое оборудование
В 2019 году 70 одаренных детей из Саратовской области получат губернаторские стипендии
Регоператор: Строительный рынок в Волжском районе работает без договора на обращение с ТКО
Саратовская прокуратура добивается удаления из «ВКонтакте» песен про наркотики
В Саратовской области выдано свыше 3,5 тыс. разрешений на охоту на пушных животных