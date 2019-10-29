Женщина в гневе забила престарелую мать бутылкой с водой

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-29T11:28:58+03:00

В суд направлено дело об убийстве женщиной своей престарелой матери

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Расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Саратова, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, она жила со своей 74-летней матерью в квартире на улице Рабочая Фрунзенского района. Гражданка была слишком стара, чтобы заботиться о себе и ходить.

В ночь с 9 на 10 августа женщина проснулась от посторонних звуков и обнаружила, что ее родственница спустилась с постели на пол. Попытки поднять пенсионерку не увенчались успехом, после чего гражданка начала бить ее по телу руками и бутылкой с водой, после чего пошла спать, бросив мать на полу.

Утром злоумышленница обнаружила, что потерпевшей больше нет в живых, о чем она сообщила отцу. Супруг погибшей вызвал «скорую» и правоохранителей, прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной гибели стала тупая сочетанная травма тела и травматический шок.

Обвиняемая признала свою вину и раскаялась, она заключена под стражу.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU