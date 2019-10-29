На Воскресенском кладбище пройдет панихида ко Дню памяти жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-29T11:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Саратове мероприятие состоится на городском Воскресенском кладбище с участием более 250 реабилитированных жителей города, родственников погибших в годы сталинских репрессий.

Этот день — напоминание о трагических страницах в истории страны, когда сотни тысяч людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, лишены жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU