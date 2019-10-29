На Воскресенском кладбище пройдет панихида ко Дню памяти жертв политических репрессий
Мероприятие состоится 30 октября
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Каждый год 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Саратове мероприятие состоится на городском Воскресенском кладбище с участием более 250 реабилитированных жителей города, родственников погибших в годы сталинских репрессий.
Этот день — напоминание о трагических страницах в истории страны, когда сотни тысяч людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в ссылку, лишены жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU