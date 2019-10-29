В Энгельсе молодой рецидивист украл и продал аккумулятор

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-29T11:19:14+03:00

На него завели уголовное дело

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В отдел полиции Энгельсского района 26 сентября в 8:41 поступило заявление от 35-летнего владельца ВАЗ-2105.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 25 на 26 сентября неизвестные сломали и украли аккумулятор из его машины.

Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний рецидивист, который признался, что продал чужую запчасть неизвестному.

Парня задержали и завели на него уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU