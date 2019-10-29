В Энгельсе молодой рецидивист украл и продал аккумулятор
На него завели уголовное дело
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В отдел полиции Энгельсского района 26 сентября в 8:41 поступило заявление от 35-летнего владельца ВАЗ-2105.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, в ночь с 25 на 26 сентября неизвестные сломали и украли аккумулятор из его машины.
Выяснилось, что к преступлению причастен 18-летний рецидивист, который признался, что продал чужую запчасть неизвестному.
Парня задержали и завели на него уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU