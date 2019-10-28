2019-10-28T16:49:28+03:00
Происшествия

Парень из Ивантеевского района получил срок за удар участковому ногой в живот

Он совершил преступление во время профилактической беседы
Дарья Вострикова
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Суд признал 19-летнего жителя Ивантеевского района виновным в применении власти к полицейскому.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 26 июля участковый пришел к нему на профилактическую беседу, так как парень при условном сроке покидал ночью дом в пьяном виде.

Однако по установленным ограничениям делать этого было нельзя.

Безобидный разговор закончился для стража порядка ударом ногой в живот, а для юноши — двумя годами исправительной колонии общего режима, учитывая полтора года данного ранее условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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