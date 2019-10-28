Парень из Ивантеевского района получил срок за удар участковому ногой в живот
Он совершил преступление во время профилактической беседы
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Суд признал 19-летнего жителя Ивантеевского района виновным в применении власти к полицейскому.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 26 июля участковый пришел к нему на профилактическую беседу, так как парень при условном сроке покидал ночью дом в пьяном виде.
Однако по установленным ограничениям делать этого было нельзя.
Безобидный разговор закончился для стража порядка ударом ногой в живот, а для юноши — двумя годами исправительной колонии общего режима, учитывая полтора года данного ранее условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU