2019-10-28T16:48:22+03:00
Общество

Саратовские воспитанники школы «РиФ» взяли 38 медалей первенства России по плаванию

Состязания прошли в Смоленске
Дарья Вострикова
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С 21 по 26 октября в Смоленске прошло первенство России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 36 регионов России.

Саратовскую область на состязаниях представляли спортсмены областной комплексной спортивно-адаптивной школы «РиФ». Они привнесли в копилку региона 38 медалей, из них две золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.

Так, у воспитанницы школы «РиФ», мастера спорта Миры Ларионовой шесть медалей — одна золотая, три серебряных и две бронзовых. Кандидат в мастера спорта Илья Ягудин завоевал одну золотую и одну серебряную медали. У мастера спорта Олеси Губаревой четыре серебряных и одна бронзовая медали, а у мастера спорта Светланы Мартышовой — четыре серебряных и три бронзовых.

Серебро и бронзу также завоевали воспитанники школы «РиФ» Яна Никифорова (одна серебряная и одна бронзовая медали), Эльмира Бибарсова (одна бронзовая), Басир Ферзиев (три серебряных и две бронзовых), Дмитрий Тютюков (одна серебряная и три бронзовых), Андрей Мельников (четыре бронзовых), Даниил Слесарев (две бронзовых медали).

В общекомандном зачете саратовцы стали вторыми, уступив соперникам из столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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