Саратовские воспитанники школы «РиФ» взяли 38 медалей первенства России по плаванию
С 21 по 26 октября в Смоленске прошло первенство России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 36 регионов России.
Саратовскую область на состязаниях представляли спортсмены областной комплексной спортивно-адаптивной школы «РиФ». Они привнесли в копилку региона 38 медалей, из них две золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых.
Так, у воспитанницы школы «РиФ», мастера спорта Миры Ларионовой шесть медалей — одна золотая, три серебряных и две бронзовых. Кандидат в мастера спорта Илья Ягудин завоевал одну золотую и одну серебряную медали. У мастера спорта Олеси Губаревой четыре серебряных и одна бронзовая медали, а у мастера спорта Светланы Мартышовой — четыре серебряных и три бронзовых.
Серебро и бронзу также завоевали воспитанники школы «РиФ» Яна Никифорова (одна серебряная и одна бронзовая медали), Эльмира Бибарсова (одна бронзовая), Басир Ферзиев (три серебряных и две бронзовых), Дмитрий Тютюков (одна серебряная и три бронзовых), Андрей Мельников (четыре бронзовых), Даниил Слесарев (две бронзовых медали).
В общекомандном зачете саратовцы стали вторыми, уступив соперникам из столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU