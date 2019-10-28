Саратовская спортсменка взяла серебро мирового турнира

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-28T11:31:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С 22 по 27 октября в Китае прошел Мировой турнир ITF по теннису.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Так, участие в состязаниях приняла саратовская спортсменка Анастасия Гасанова, которая в личном разряде победила соперниц из Китая, Австралии, России, Словении и успешно вышла в финал.

После встречи с теннисисткой из Лихтенштейна саратовская спортсменка стала серебряным призером мировой серии.

ИСТОЧНИК KP.RU