Саратовская спортсменка взяла серебро мирового турнира
Состязания прошли в Китае
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С 22 по 27 октября в Китае прошел Мировой турнир ITF по теннису.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.
Так, участие в состязаниях приняла саратовская спортсменка Анастасия Гасанова, которая в личном разряде победила соперниц из Китая, Австралии, России, Словении и успешно вышла в финал.
После встречи с теннисисткой из Лихтенштейна саратовская спортсменка стала серебряным призером мировой серии.
ИСТОЧНИК KP.RU