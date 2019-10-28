Уровень безработицы в Саратовской области сократился на 0,9%
Жители ищут место трудоустройства около восьми месяцев
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Саратовская область заняла 35-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы.
Исследование подготовлено специалистами портала РИА-Рейтинг по итогам июня-августа 2019 года.
Уровень безработицы в Саратовской области составляет 4,2% (в среднем по стране 4,4%). За год он сократился на 0,9%.
На 100 вакансий приходится в среднем 169 безработных граждан (в России — 189).
В среднем безработные жители Саратовской области ищут работу восемь месяцев. Тогда как по России — 7,2 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU