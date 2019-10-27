Двое малышей пострадали в ДТП в Красном Куте

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-27T18:03:24+03:00

«Семерка» вылетела в кювет и врезалась в дерево

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В Красном Куте Саратовской области в ДТП попал автомобиль с детьми.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 16 часов напротив дома №49 в Краснодарскому тупике.

По предварительной версии, 36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Двое мальчиков – двух лет и восьми месяцев – пострадали и были госпитализированы. Также в аварии пострадала 19-летняя пассажирка.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель отказался пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, а дети не были в удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU