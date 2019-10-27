Двое малышей пострадали в ДТП в Красном Куте
В Красном Куте Саратовской области в ДТП попал автомобиль с детьми.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 16 часов напротив дома №49 в Краснодарскому тупике.
По предварительной версии, 36-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Двое мальчиков – двух лет и восьми месяцев – пострадали и были госпитализированы. Также в аварии пострадала 19-летняя пассажирка.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель отказался пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя в крови, а дети не были в удерживающем устройстве.
ИСТОЧНИК KP.RU