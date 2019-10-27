2019-10-27T08:41:35+03:00
Общество

Исаев остался недоволен дорогами на 5-м Динамовском проезде

Будут приняты меры на время зимы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото со страницы Михаила Исаева в InstagramФото со страницы Михаила Исаева в Instagram
Изменить размер текста:

Глава Саратова Михаил Исаев побывал на 5-м Динамовском проезде и остался недоволен дорогами.

- Ближе к лесу состояние дороги неудовлетворительное, она здесь грунтовая, необходимо проектирование и строительство, – написал он на своей странице в Instagram.

Мэр поручил администрации Заводского района и профильному комитету принять временные меры, «чтобы жители не испытывали значительных неудобств в грядущий зимний период».

- Мы видим потребность в строительстве дорог на основных въездах в частные секторы, – подчеркнул Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спортсменка из Саратова завоевала серебро международного теннисного турнира
Добровольцы отправляются на поиски пропавшего мужчины в Ягодной Поляне
Из горящего общежития на Азина эвакуировали 60 человек
Роспотребнадзор: 3,6% питания в детсадах не соответствует нормам калорийности
Жители поселка под Саратовом получили питьевую воду только после прокурорской проверки
Саратовчанка стала чемпионкой мира по кикбоксингу
В Саратовской области ожидается дождливое воскресенье
Под Энгельсом грузовик пробил ограждение и повис над рекой
На пожаре в Энгельсе пострадали два человека
Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачёва
В Саратове девушка упала в шахту лифта во время фотосессии
В Саратове столкнулись два ВАЗа
В Саратове после заявления пенсионерки задержали мошенника-наркомана
В массовом ДТП в Аткарском районе пострадали два человека
В Пугачеве пропала 16-летняя Наталья Дакенова
Валерий Радаев: Новый мост через Волгу – это очень хорошее решение