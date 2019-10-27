Исаев остался недоволен дорогами на 5-м Динамовском проезде

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-27T08:41:35+03:00

Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram

Будут приняты меры на время зимы

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Глава Саратова Михаил Исаев побывал на 5-м Динамовском проезде и остался недоволен дорогами.

- Ближе к лесу состояние дороги неудовлетворительное, она здесь грунтовая, необходимо проектирование и строительство, – написал он на своей странице в Instagram.

Мэр поручил администрации Заводского района и профильному комитету принять временные меры, «чтобы жители не испытывали значительных неудобств в грядущий зимний период».

- Мы видим потребность в строительстве дорог на основных въездах в частные секторы, – подчеркнул Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU