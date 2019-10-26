Под Энгельсом грузовик пробил ограждение и повис над рекой
Большегруз оказался над рекой Саратовкой
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Сегодня, 26 октября, на трассе Энгельс — Маркс, 31-летний водитель грузовика ехал по трассе в районе кафе «Искра» и потерял управление при разъезде с автомобилем, который двигался навстречу.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», большегруз протаранил ограждение, вылетел за пределы моста и повис над рекой Саратовкой.
На месте работают сотрудники Энгельсской и областной служб спасения, врачи скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU