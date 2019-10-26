2019-10-26T20:18:11+03:00
Общество

Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачёва

Группа в прошлом году приезжала в Саратов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 октября, скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачёва. Певица не дожила всего два дня до своего 84-летия.

Об этом сообщил в соцсети Twitter глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким, — написал он.

Напомним, «Бурановские бабушки» — музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, который представлял Россию на Евровидении-2012 в Баку. Певицы произвели фурор, исполнив песню Party For Everybody.

В 2018 году артистки приезжали в Саратов. Звезды исполнили в известные хиты: «Город золотой» группы «Аквариум», «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой, «Это всё» группы «ДДТ» и другие.

Зрители всех поколений радушно встретили исполнительниц, слушали их выступление стоя, а многие даже танцевали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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