В Саратове девушка упала в шахту лифта во время фотосессии
Она сделала шаг назад
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Сегодня, 26 октября, 17-летняя девочка упала в шахту лифта во время фотосессии на улице Чернышевского, 3а в Саратове.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по слов ее друзей, ребята находились на пятом этаже недостроенного дома, подросток сделала шаг назад во время съемок и упала вниз.
Сотрудники Облспаса вытащили девочку и передали врачам скорой помощи для госпитализации.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU