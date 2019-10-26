В Саратове девушка упала в шахту лифта во время фотосессии

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-26T20:32:10+03:00

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Сегодня, 26 октября, 17-летняя девочка упала в шахту лифта во время фотосессии на улице Чернышевского, 3а в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по слов ее друзей, ребята находились на пятом этаже недостроенного дома, подросток сделала шаг назад во время съемок и упала вниз.

Сотрудники Облспаса вытащили девочку и передали врачам скорой помощи для госпитализации.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU