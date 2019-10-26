В массовом ДТП в Аткарском районе пострадали два человека

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-26T17:14:23+03:00

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Сегодня, 26 октября, в Аткарском районе на трассе Р-158 столкнулись Lada Priora, Peugeot и Hyundai Solaris.

В результате столкновения пострадал водитель французского авто, а также два человека из салона отечественной легковушки.

Пострадавших госпитализировали, остальным оказана помощь на месте.

На месте работали сотрудники Облспаса, врачи скорой помощи, дорожная инспекция, обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU