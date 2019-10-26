В массовом ДТП в Аткарском районе пострадали два человека
Граждан госпитализировали
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Сегодня, 26 октября, в Аткарском районе на трассе Р-158 столкнулись Lada Priora, Peugeot и Hyundai Solaris.
В результате столкновения пострадал водитель французского авто, а также два человека из салона отечественной легковушки.
Пострадавших госпитализировали, остальным оказана помощь на месте.
На месте работали сотрудники Облспаса, врачи скорой помощи, дорожная инспекция, обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU