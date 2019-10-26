Валерий Радаев: Новый мост через Волгу – это очень хорошее решение

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-26T16:55:24+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о планах по строительству нового моста через Волгу, что станет очередным этапом развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации.

Как отметил он в интервью, которое показал телеканал ГТРК-Саратов, тема сейчас активно обсуждается.

По словам Валерия Радаева, новый мост, который должен появиться в районе Увека, закольцует Южный обход.

- Это будет очень хорошее решение, но при этом очень дорогостоящий проект. И тут без решения федерального центра, своими возможностями мы не сумеем решить эту проблему, – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU