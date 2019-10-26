Валерий Радаев: Новый мост через Волгу – это очень хорошее решение
Валерий Радаев о транспортном развитии Саратовской агломерации.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о планах по строительству нового моста через Волгу, что станет очередным этапом развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации.
Как отметил он в интервью, которое показал телеканал ГТРК-Саратов, тема сейчас активно обсуждается.
По словам Валерия Радаева, новый мост, который должен появиться в районе Увека, закольцует Южный обход.
- Это будет очень хорошее решение, но при этом очень дорогостоящий проект. И тут без решения федерального центра, своими возможностями мы не сумеем решить эту проблему, – отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU