2019-10-26T15:52:10+03:00
Происшествия

В Балаково Toyota столкнулась с автобусом: пострадали трое детей

Несовершеннолетних госпитализировали
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 октября, в Балаково в 13:00 напротив дома №47А на Набережной Леонова столкнулись Toyota Corolla и автобус десятого маршрута марки ПАЗ 32054.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате столкновения пострадали трое детей в возрасте шести, семи и двенадцати лет.

Фото УГИБДД по Саратовской области

Фото УГИБДД по Саратовской области

В администрации Балаковского района корреспонденту «КП-Саратов» рассказали, что малышей госпитализировали.

Отметим, что в общественном транспорте на момент столкновения никого не было, автобус ехал с ремонта.

По предварительным данным, виновницей столкновения стала автоледи, которая вела иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове мужчина украл из торгового центра ветровки, жилетку и футболку
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Аэропорт Саратова запустит три новых рейса
Ряд улиц в Ленинском районе остался без воды
В Саратове наркоман с другом избили прохожего и отобрали у него телефон
В Энгельсе парень за рулем ВАЗа сбил мальчика
Четыре человека пострадали при пожаре в поселке Первомайский
В Базарном Карабулаке мужчина украл у сельчанки 25 тыс. рублей
В Тюмени подвели итоги VI Всероссийского совещания комиссий по делам несовершеннолетних
В Саратове горела девятиэтажка: погиб мужчина
Студенты благодарят Вячеслава Володина за спортплощадку
В Пугачеве ВАЗ сбил трехлетнюю девочку
В Саратове ветеран спорта поблагодарил Вячеслава Володина за спортплощадки
В Саратове рецидивист украл цепочку с крестиком для покупки телефона
На новом спорткомплексе в Студгородке начались тренировки и соревнования
В Новобурасском районе из-за бешеной собаки ввели карантин
В Саратове собутыльник украл у мужчины кольцо и удостоверение тракториста
Саратовских водителей предупредили об опасности во время тумана