В Балаково Toyota столкнулась с автобусом: пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-26T15:52:10+03:00

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Сегодня, 26 октября, в Балаково в 13:00 напротив дома №47А на Набережной Леонова столкнулись Toyota Corolla и автобус десятого маршрута марки ПАЗ 32054.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате столкновения пострадали трое детей в возрасте шести, семи и двенадцати лет.

Фото УГИБДД по Саратовской области

В администрации Балаковского района корреспонденту «КП-Саратов» рассказали, что малышей госпитализировали.

Отметим, что в общественном транспорте на момент столкновения никого не было, автобус ехал с ремонта.

По предварительным данным, виновницей столкновения стала автоледи, которая вела иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU