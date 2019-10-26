В Балаково Toyota столкнулась с автобусом: пострадали трое детей
Сегодня, 26 октября, в Балаково в 13:00 напротив дома №47А на Набережной Леонова столкнулись Toyota Corolla и автобус десятого маршрута марки ПАЗ 32054.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате столкновения пострадали трое детей в возрасте шести, семи и двенадцати лет.
Фото УГИБДД по Саратовской области
В администрации Балаковского района корреспонденту «КП-Саратов» рассказали, что малышей госпитализировали.
Отметим, что в общественном транспорте на момент столкновения никого не было, автобус ехал с ремонта.
По предварительным данным, виновницей столкновения стала автоледи, которая вела иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU