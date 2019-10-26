2019-10-26T13:57:04+03:00
Общество

Ряд улиц в Ленинском районе остался без воды

Идет работа на коммуникациях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 октября, несколько улиц в Ленинском районе Саратова до вечера остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на водопроводе.

Так, в зону отключения ориентировочно до 20:00 попали дома в границах улица Панфилова, Олимпийская, Гвардейская и Чайковского.

До 17:00 должна вернутся вода жителям Гвардейской улицы от Тургенева до 9-й Дачной и домов № 8-18, 30-36 на Малой Елшанской улице, Таганрогского переулка, Камской, Лагерной, Учительской и Таганрогской улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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