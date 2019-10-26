Ряд улиц в Ленинском районе остался без воды
Идет работа на коммуникациях
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Сегодня, 26 октября, несколько улиц в Ленинском районе Саратова до вечера остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на водопроводе.
Так, в зону отключения ориентировочно до 20:00 попали дома в границах улица Панфилова, Олимпийская, Гвардейская и Чайковского.
До 17:00 должна вернутся вода жителям Гвардейской улицы от Тургенева до 9-й Дачной и домов № 8-18, 30-36 на Малой Елшанской улице, Таганрогского переулка, Камской, Лагерной, Учительской и Таганрогской улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU