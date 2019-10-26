2019-10-26T12:38:01+03:00
Происшествия

В Базарном Карабулаке мужчина украл у сельчанки 25 тыс. рублей

Гражданина задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу у жительницы села Белая Гора.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в отдел поступило заявление от ее 72-летней родственницы, которая рассказала, что пропали 25 тыс. рублей, которые хранились в сарае под ларем.

Вещи пропали после того, как она перенесла их в дом вместе с сожительницей предполагаемого преступника.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 50-летний гражданин, который во всем признался.

У него частично изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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