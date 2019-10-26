В Базарном Карабулаке мужчина украл у сельчанки 25 тыс. рублей
Полиция Базарно-Карабулакского района раскрыла кражу у жительницы села Белая Гора.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в отдел поступило заявление от ее 72-летней родственницы, которая рассказала, что пропали 25 тыс. рублей, которые хранились в сарае под ларем.
Вещи пропали после того, как она перенесла их в дом вместе с сожительницей предполагаемого преступника.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 50-летний гражданин, который во всем признался.
У него частично изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU