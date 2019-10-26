В Тюмени подвели итоги VI Всероссийского совещания комиссий по делам несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-26T12:38:06+03:00

Изменить размер текста: A A

25 октября завершилось VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), инициатором проведения которого в этом году выступило Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке правительства Тюменской области и Саратовской государственной юридической академии.

.

.

СГЮА ежегодно содействует организации данного мероприятия в разных регионах России, в этом году активное участие приняли доцент кафедры административного и муниципального права Тамара Смагина, аспирант Александр Краснощёков и магистрант Максим Кузнецов, начальник управления информации и медиакоммуникаций Сергей Аничкин и команда студенческого медиацентра SM Production.

.

В первый день работы всероссийского совещания, участниками которого в этом году стали более 200 специалистов и экспертов из 74 субъектов страны, на трех тематических площадках состоялись презентации эффективного регионального опыта, интерактивные тренинги, живое обсуждение в режиме реального диалога таких злободневных и острых тем, как профилактика и предупреждение асоциальных явлений, связанных с использованием сети «Интернет», и индивидуальная профилактическая работа с родителями, нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних, командная выработка конструктивных предложений по решению острых вопросов и актуальных проблем, с которыми в своей ежедневной профессиональной деятельности сталкиваются специалисты, работающие в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

.

В этом году организаторы всероссийского совещания сознательно ушли от традиционных выступлений в форме докладов, предложив участникам форматы диалога, интерактивности и активного взаимодействия в определении ключевой проблематики и поиске эффективных решений самых сложных профессиональных вопросов.

.

В завершающий день состоялось пленарное заседание, где модераторами стали заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина и первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, на которое было вынесено обсуждение и утверждение ключевых решений, выработанных участниками в первый день, а также подведение итогов работы.

.

Также в этот день прошло рабочее совещание с ответственными секретарями региональных КДНиЗП на тему их эффективного и всестороннего взаимодействия с представителями федеральных воспитательных учреждений в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

.

Наиболее эффективные решения и предложения по совершенствованию действующего законодательства и работы органов и учреждений системы профилактики, сформированные участниками и экспертами в течение двух дней, были внесены в итоговую резолюцию, которая станет практическим ориентиром для специалистов, работающих в сфере защиты прав несовершеннолетних, представителей КДНиЗП субъектов Российской Федерации, региональных и федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и фондов, научного сообщества.

.

ИСТОЧНИК KP.RU