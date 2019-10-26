В Саратове горела девятиэтажка: погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-26T11:25:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 октября, около 7:00 произошел пожар в шестой квартире девятиэтажки №24\30 на улице Мичурина в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате ЧП погиб мужчина.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 кв.м.

Помимо них, на месте работали врачи ЦМК, пожарные, следственный комитет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU