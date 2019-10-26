В Саратове горела девятиэтажка: погиб мужчина
Площадь возгорания составила 20 кв.м
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Сегодня, 26 октября, около 7:00 произошел пожар в шестой квартире девятиэтажки №24\30 на улице Мичурина в Саратове.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате ЧП погиб мужчина.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 кв.м.
Помимо них, на месте работали врачи ЦМК, пожарные, следственный комитет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU