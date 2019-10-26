2019-10-26T11:25:50+03:00
Происшествия

В Саратове горела девятиэтажка: погиб мужчина

Площадь возгорания составила 20 кв.м
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 октября, около 7:00 произошел пожар в шестой квартире девятиэтажки №24\30 на улице Мичурина в Саратове.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате ЧП погиб мужчина.

Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 кв.м.

Помимо них, на месте работали врачи ЦМК, пожарные, следственный комитет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ряд улиц в Ленинском районе остался без воды
В Саратове наркоман с другом избили прохожего и отобрали у него телефон
В Энгельсе парень за рулем ВАЗа сбил мальчика
Четыре человека пострадали при пожаре в поселке Первомайский
В Базарном Карабулаке мужчина украл у сельчанки 25 тыс. рублей
В Тюмени подвели итоги VI Всероссийского совещания комиссий по делам несовершеннолетних
Студенты благодарят Вячеслава Володина за спортплощадку
В Пугачеве ВАЗ сбил трехлетнюю девочку
В Саратове ветеран спорта поблагодарил Вячеслава Володина за спортплощадки
В Саратове рецидивист украл цепочку с крестиком для покупки телефона
На новом спорткомплексе в Студгородке начались тренировки и соревнования
В Новобурасском районе из-за бешеной собаки ввели карантин
В Саратове собутыльник украл у мужчины кольцо и удостоверение тракториста
Саратовских водителей предупредили об опасности во время тумана